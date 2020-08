Verkehrsforum fordert Verlängerung des Kurzarbeitergelds

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Verkehrsforum drängt auf eine Verlängerung des Bezugs von Kurzarbeitergeld auf 24 Monate von aktuell zwölf Monaten. Dies würde den Unternehmen des Verkehrssektors die notwendige Flexibilität verschaffen, um auch weiterhin auf kurzfristige, pandemiebedingte Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage zu reagieren, so das Verkehrsforum.

"Während in einigen Bereichen der Verkehrsbranche der Wirtschaftshochlauf bereits spürbar ist und Kurzarbeit zurückgenommen wird, ist für andere noch keine Erholung in Sicht", erklärte der DVF-Präsidiumsvorsitzender Raimund Klinkner. So könnten nach Ablauf der aktuell zwölfmonatigen Maximalbewilligung von Kurzarbeitergeld Kündigungen von Fachkräften vermieden und eine langsamere Normalisierung des Geschäftsbetriebs flankiert werden.

Zuvor hatten die Länderwirtschaftsminister ebenfalls für eine Verdoppelung des Bewilligungszeitraums von Kurzarbeitergeld auf 24 Monate ausgesprochen. Arbeitnehmer, die bereits vor der Corona-Pandemie in Kurzarbeit waren, können bereits nach aktueller Gesetzeslage maximal 21 Monate Kurzarbeitergeld erhalten.

