Verkehrsminister beraten über Niedrigwasser-Lage

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verkehrsminister von Bund und Ländern beraten am Mittwoch über die schwierige Lage der Binnenschifffahrt wegen niedriger Wasserstände in mehreren Flüssen. Bei der Schaltkonferenz ist auch ein Austausch über mögliche weitere Maßnahmen vorgesehen, wie Bundesminister Steffen Bilger sagte. Der CDU-Politiker bezeichnete die Lage als weiterhin sehr angespannt. Man müsse davon ausgehen, dass Probleme mit Niedrigwasser noch im ganzen August bestehen bleiben. Mehrere Länder haben das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ausgesetzt, um Transporte zumindest teilweise zu verlagern./sam/DP/jha