30.10.2025 05:49:40

Verkehrsminister beraten über Preisindex beim Deutschlandticket

STRAUBING (dpa-AFX) - Die Verkehrsminister von Ländern sowie des Bundes informieren am Donnerstag (13.00 Uhr) über die Ergebnisse ihrer Konferenz in Straubing. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche Themen.

Beim Deutschlandticket geht es um einen festen Preismechanismus, der ab 2027 eingeführt werden soll. Die zuständigen Länder könnten Eckpunkte vereinbaren.

Mitte September hatte die Verkehrsministerkonferenz (VMK) beschlossen, dass der Preis des bundesweit gültigen Deutschlandtickets im Nah- und Regionalverkehr von derzeit 58 Euro auf 63 Euro steigen soll. Ab 2027 soll der Preis anhand eines Preisindexes gebildet werden.

Dieser Preisindex soll Personal-, Energiekosten und allgemeine Kostensteigerungen abbilden, wie aus einem Papier für die VMK hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Geplant ist zudem ein "Dämpfungsfaktor", um einen attraktiven Ticketpreis zu erhalten.

Die konkreten Details sollen laut Vorlage auf der Verkehrsministerkonferenz im Frühjahr 2026 beschlossen werden. Mit dem Preisindex soll die "politische Preisfindung", die für viel Streit sorgte, ein Ende haben.

Auf der Tagesordnung der Verkehrsminister stehen daneben etwa das Milliarden-Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur, die Zukunft des Schienenverkehrs, autonomes Fahren und die Elektromobilität./hoe/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen