BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.08.2026 16:20:38

Verkehrsminister: Wasserstraßen verdienen Unterstützung

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger plädiert wegen des anhaltenden Niedrigwassers in Flüssen für einen Ausbau von Wasserstraßen und die Vertiefung von Fahrrinnen. Das sollte verantwortungsbewusst und mit ökologischen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen, sagte der CDU-Politiker in Ludwigshafen.

"Die Wasserstraße hat es verdient, unterstützt zu werden." Sie sei der klimafreundlichste Verkehrsträger. Es gebe zudem ein Bekenntnis aller Verkehrsminister der Bundesländer zu einem Ausbau des Rheins, berichtete Bilger zum Startschuss für den Ausbau des Kombiverkehrsterminals (KVT) im Norden des BASF-Stammwerks in Ludwigshafen. Für die Modernisierung kommen 51 Millionen Euro Fördermittel vom Bund.

Noch bis Mitte September mit Niedrigwasser zu rechnen

Er rechne damit, dass die Situation mit Niedrigwasser noch bis Mitte September anhalten wird, sagte Bilger. Deshalb sei es wichtig, Alternativen für die Transport- und Lieferketten zu haben. Die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Wasserstraße und die Schiene sei für die Bundesregierung ein wichtiges Ziel. Dabei spiele der kombinierte Verkehr eine ganz wichtige Rolle.

Dank des kombinierten Verkehrs fänden pro Tag rund 17.000 Lkw-Fahrten weniger auf den Bundesfernstraßen statt, erklärte der Bundesverkehrsminister. Durch diese Verlagerung könne innerhalb eines Jahres 3,4 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.

Kombinierter Verkehr wird zulegen

Das zeige, warum der kombinierte Verkehr so wichtig ist, betonte Bilger. Es sei davon auszugehen, dass der kombinierte Verkehr weiter wachsen wird. Die Anlage in Ludwigshafen ist ein wichtiger Umschlagplatz für die Güter des weltgrößten Chemiekonzerns BASF. Sie soll erweitert werden, um Straße und Schiene leistungsfähiger zu machen.

Das KVT zählt BASF zufolge zu den wichtigsten und größten europäischen Umschlagterminals für den schienenseitigen kombinierten Verkehr. Täglich werden mehr als 1.100 Ladeeinheiten auf bis zu 25 Ganzzüge verladen. Die Anlage ist an wichtige Wirtschaftsräume und Verkehrskorridore Europas angebunden - etwa Richtung Italien, Spanien, Osteuropa und Skandinavien.

BASF-Investitionen Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen

Seit der Inbetriebnahme 2000 wurden mehr als 7,5 Millionen Umschläge abgewickelt. Dadurch konnten nach BASF-Angaben ebenso viele Lastwagentransporte auf langen Strecken vermieden werden. Rund 30 bis 40 Prozent der umgeschlagenen Mengen entfallen auf BASF-Produkte. Die übrigen Kapazitäten stehen externen Spediteuren und Verladern zur Verfügung. Damit ist das KVT zugleich ein wichtiger Baustein für die Region als Logistikstandort.

BASF-Chef Markus Kamieth sagte, das Management bekenne sich klar zum Standort Ludwigshafen. Diese Investitionen seien der beste Beweis dafür. Für den Chemiekonzern seien robuste und flexible Transportketten ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. "Und wenn Niedrigwasser einen wichtigen Verkehrsweg einschränkt, müssen Güter schnell, zuverlässig und effizient auf andere Verkehrsträger ausweichen." Auch wenn ein Verkehrsweg an seine Grenzen stoße, dürften Lieferketten und Wertschöpfung nicht an Stock legen.

Keine signifikanten Auswirkungen aus Geschäftsergebnis

Der Vorstandsvorsitzende berichtete, dass einzelne Produktionen wegen der Niedrigwassersituation etwas zurückgefahren werden mussten. Insgesamt sei das Unternehmen aber gut auf die Situation eingestellt. Signifikante Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis werde die Situation nicht haben./glb/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
04.08.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 BASF Neutral UBS AG
30.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 50,31 -1,18% BASF

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen