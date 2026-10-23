Verkkokauppacom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Verkkokauppacom veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verkkokauppacom 0,120 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 133,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at