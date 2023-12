Verletzte bei russischem Drohnen-Großangriff auf Kiew

(Reuters) - Bei einem russischen Drohnen-Großangriff auf Kiew sind nach Angaben der ukrainischen Behörden zwei Menschen verletzt worden.

Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, eine Drohne habe einen Wohnblock getroffen und einen Brand in den oberen Stockwerken ausgelöst. Mehrere Wohnungen seien beschädigt worden, teilten Rettungsdienste mit. Der nächtliche Angriff war der sechste auf die ukrainische Hauptstadt im Dezember und Teil eines größeren Drohnenschwarms, den die russische Armee in Richtung der südlichen, westlichen und mittleren Landesteile der Ukraine in Marsch gesetzt hatte.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigte, wie eine riesige Flamme aus dem getroffenen Wohnblock schlug. Nach Angaben von Rettungsdiensten musste einer der beiden Verletzten im Krankenhaus behandelt werden. Das getroffene Apartmenthaus steht in einem Bezirk der ukrainischen Hauptstadt, der südlich des Stadtzentrums gelegen ist. Einige hundert Meter entfernt befindet sich eine Geburtsklinik. Laut Bürgermeister Klitschko und dem Chef der Militärverwaltung von Kiew richteten Drohnen-Trümmer auch in anderen Bereichen der Hauptstadt Schäden an.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht 24 von 28 russischen Drohnen abgeschossen. Die im Iran hergestellten Drohnen seien über dem Süden, Westen und der Mitte der Ukraine zerstört worden.

In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt ähnliche Angriffe gegeben. Russland hat stets zurückgewiesen, dabei Zivilisten im Visier zu haben.

