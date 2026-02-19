Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.02.2026 00:53:43
Verluste bei Apple und Nvidia: US-Anleger werfen Private-Equity-Aktien raus
Die Gewinne des Vortags sind schon wieder passé, an den US-Börsen geht es wieder nach unten. Nachrichten vom Vermögensverwalter Blue Owl Capital lösen Verläufe im Finanzsektor aus. Der Ölpreis zieht dagegen weiter an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
