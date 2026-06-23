Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag im Minus

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,06 Prozent tiefer bei 6 244,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,422 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,579 Prozent leichter bei 6 274,79 Punkten, nach 6 311,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 274,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 209,12 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 019,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 574,32 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 5 221,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 135,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 26,57 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,30 EUR), adidas (+ 0,66 Prozent auf 175,65 EUR) und Eni (+ 0,26 Prozent auf 21,59 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-5,36 Prozent auf 81,33 EUR), Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,39 Prozent auf 78,40 EUR), Siemens (-2,17 Prozent auf 272,95 EUR) und UniCredit (-1,88 Prozent auf 78,91 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 080 457 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,946 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at