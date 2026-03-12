Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,67 Prozent auf 5 755,59 Punkte nach unten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,907 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,236 Prozent leichter bei 5 781,01 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 794,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 736,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 781,01 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,82 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 011,29 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 5 720,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.03.2025, den Wert von 5 359,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,62 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 543,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 2,92 Prozent auf 47,66 EUR), Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 1 561,50 EUR), Deutsche Börse (+ 0,85 Prozent auf 238,40 EUR), SAP SE (+ 0,40 Prozent auf 166,10 EUR) und Eni (+ 0,21 Prozent auf 21,32 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-3,98 Prozent auf 26,06 EUR), Siemens (-1,75 Prozent auf 224,20 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,58 Prozent auf 5,22 EUR), UniCredit (-1,26 Prozent auf 66,82 EUR) und Infineon (-1,25 Prozent auf 41,03 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 004 155 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 462,039 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

