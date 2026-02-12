Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Donnerstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,51 Prozent auf 6 004,74 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,104 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,481 Prozent auf 6 064,65 Punkte an der Kurstafel, nach 6 035,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 003,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 099,07 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,131 Prozent nach. Vor einem Monat, am 12.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 016,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 787,31 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 12.02.2025, bei 5 405,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 6,09 Prozent auf 32,22 EUR), Deutsche Börse (+ 2,56 Prozent auf 208,50 EUR), Airbus SE (+ 1,70 Prozent auf 190,38 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,57 Prozent auf 541,80 EUR) und SAP SE (+ 0,41 Prozent auf 169,70 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,88 Prozent auf 48,78 EUR), BMW (-1,95 Prozent auf 87,72 EUR), Enel (-1,90 Prozent auf 9,54 EUR), Infineon (-1,75 Prozent auf 42,75 EUR) und Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 30,83 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 025 044 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 462,408 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent gelockt.

