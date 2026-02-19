Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Donnerstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,89 Prozent auf 6 049,24 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,089 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 6 097,65 Punkte an der Kurstafel, nach 6 103,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 030,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 097,65 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,933 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 925,82 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 542,05 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 19.02.2025, bei 5 461,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 107,73 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1 743,50 EUR), Eni (+ 1,21 Prozent auf 18,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 32,63 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,75 Prozent auf 535,80 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,54 Prozent auf 49,92 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), Enel (-3,83 Prozent auf 8,94 EUR), UniCredit (-2,70 Prozent auf 72,69 EUR), BASF (-2,44 Prozent auf 48,69 EUR) und Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 30,41 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 870 294 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 464,811 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at