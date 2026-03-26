Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index-Performance im Blick
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26.03.2026 17:59:04
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Zum Handelsschluss sank der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,55 Prozent auf 5 561,88 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,689 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,518 Prozent tiefer bei 5 620,04 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 649,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 620,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 557,22 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 26.02.2026, mit 6 161,56 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 411,69 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,93 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,59 Prozent auf 23,59 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 50,74 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 134,10 EUR), Bayer (+ 0,38 Prozent auf 38,28 EUR) und Deutsche Börse (-0,42 Prozent auf 237,90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 150,20 EUR), Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 436,00 EUR), Airbus SE (-3,05 Prozent auf 163,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,67 Prozent auf 5,07 EUR) und Deutsche Bank (-2,09 Prozent auf 25,26 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 314 001 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 466,972 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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