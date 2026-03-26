Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Zum Handelsschluss sank der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,55 Prozent auf 5 561,88 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,689 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,518 Prozent tiefer bei 5 620,04 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 649,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 620,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 557,22 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 26.02.2026, mit 6 161,56 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 411,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,93 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,59 Prozent auf 23,59 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 50,74 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 134,10 EUR), Bayer (+ 0,38 Prozent auf 38,28 EUR) und Deutsche Börse (-0,42 Prozent auf 237,90 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 150,20 EUR), Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 436,00 EUR), Airbus SE (-3,05 Prozent auf 163,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,67 Prozent auf 5,07 EUR) und Deutsche Bank (-2,09 Prozent auf 25,26 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6 314 001 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 466,972 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at