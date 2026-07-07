Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50 aktuell
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07.07.2026 09:28:49
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start
Der Euro STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent auf 6 384,48 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,504 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,291 Prozent auf 6 379,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6 398,01 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 379,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 394,67 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 062,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 633,22 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 341,54 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,13 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 2,11 Prozent auf 143,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,84 Prozent auf 505,00 EUR), BMW (+ 1,66) Prozent auf 61,12 EUR), Enel (+ 1,35 Prozent auf 10,24 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 32,73 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-5,69 Prozent auf 160,74 EUR), Infineon (-3,67 Prozent auf 74,38 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR), Rheinmetall (-0,48 Prozent auf 1 124,60 EUR) und UniCredit (-0,10 Prozent auf 82,06 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 505 995 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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