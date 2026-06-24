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Index im Blick 24.06.2026 17:58:55

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

Der Euro STOXX 50 verlor am Mittwoch an Wert.

Zum Handelsende tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 6 214,51 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,418 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,067 Prozent fester bei 6 234,71 Punkten in den Handel, nach 6 230,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 243,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 189,06 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 019,45 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 24.03.2026, mit 5 581,29 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.06.2025, den Stand von 5 297,07 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,22 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2,86 Prozent auf 176,00 EUR), Bayer (+ 2,56 Prozent auf 39,59 EUR), Airbus SE (+ 0,89 Prozent auf 195,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,88 Prozent auf 479,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,69 Prozent auf 26,44 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-18,65 Prozent auf 949,00 EUR), Deutsche Bank (-2,58 Prozent auf 30,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,44 Prozent auf 76,02 EUR), Eni (-2,35 Prozent auf 20,97 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 44,41 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 372 920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,175 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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BASF 48,06 -1,37% BASF
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Deutsche Bank AG 30,17 0,67% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,16 -0,61% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 20,49 -0,92% Eni S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,56 0,46% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 476,30 -0,75% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 946,20 0,06% Rheinmetall AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 77,22 1,39% Volkswagen (VW) AG Vz.

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