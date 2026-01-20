DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Index im Fokus
|
20.01.2026 12:26:35
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 im Minus
Am Dienstag sinkt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 1,25 Prozent auf 5 851,86 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,105 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,259 Prozent schwächer bei 5 910,48 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 925,82 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 836,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 910,48 Punkten lag.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 760,35 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 680,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 164,44 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,025 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 780,85 Punkten.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 0,20 Prozent auf 151,85 EUR), Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 210,40 EUR), UniCredit (-0,25 Prozent auf 71,01 EUR), BMW (-0,40 Prozent auf 85,34 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,65 Prozent auf 46,14 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 129,55 EUR), Bayer (-2,74 Prozent auf 43,19 EUR), Enel (-2,18 Prozent auf 8,91 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,10 Prozent auf 5,77 EUR) und SAP SE (-2,07 Prozent auf 191,90 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 620 760 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 452,408 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
