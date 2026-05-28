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STOXX-Handel im Blick 28.05.2026 12:27:03

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der Euro STOXX 50 sinkt am Donnerstag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 6 058,02 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,067 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,099 Prozent leichter bei 6 064,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 070,54 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 046,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 065,56 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 0,209 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 836,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Wert von 6 138,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 378,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,55 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,87 Prozent auf 1 292,80 EUR), Infineon (+ 2,41 Prozent auf 78,58 EUR), adidas (+ 2,38 Prozent auf 169,60 EUR), Airbus SE (+ 1,31 Prozent auf 176,08 EUR) und Eni (+ 1,18 Prozent auf 22,69 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Bayer (-1,97 Prozent auf 37,37 EUR), Siemens Energy (-1,80 Prozent auf 171,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,60 Prozent auf 460,20 EUR), Allianz (-1,54 Prozent auf 383,40 EUR) und BMW (-1,30 Prozent auf 76,02 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 179 910 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 535,654 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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