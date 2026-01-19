Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Kursentwicklung 19.01.2026 12:26:38

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Europa mittags.

Um 12:09 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,75 Prozent auf 5 923,67 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,108 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,905 Prozent leichter bei 5 974,89 Punkten in den Montagshandel, nach 6 029,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 974,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 920,19 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 760,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 607,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 148,30 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,25 Prozent zu. Bei 6 053,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 780,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 7,19 Prozent auf 44,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 960,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 27,21 EUR), Eni (-0,16 Prozent auf 16,45 EUR) und Deutsche Börse (-0,33 Prozent auf 210,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-4,26 Prozent auf 84,94 EUR), adidas (-4,22 Prozent auf 153,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,55 Prozent auf 56,73 EUR), Deutsche Bank (-3,46 Prozent auf 32,39 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,31 Prozent auf 98,04 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 586 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 452,408 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

08.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
05.12.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

adidas 152,35 -5,05% adidas
ASML NV 1 127,40 -3,48% ASML NV
Bayer 44,44 0,84% Bayer
BMW AG 85,36 -3,79% BMW AG
Deutsche Bank AG 32,41 -3,53% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 209,80 -0,80% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 27,31 0,63% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 16,45 -0,93% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 -1,43% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 56,87 -3,08%