Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein
Um 12:09 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,75 Prozent auf 5 923,67 Punkte nach. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,108 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,905 Prozent leichter bei 5 974,89 Punkten in den Montagshandel, nach 6 029,45 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 974,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 920,19 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 760,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 607,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 148,30 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,25 Prozent zu. Bei 6 053,68 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 780,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 7,19 Prozent auf 44,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 960,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 27,21 EUR), Eni (-0,16 Prozent auf 16,45 EUR) und Deutsche Börse (-0,33 Prozent auf 210,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil BMW (-4,26 Prozent auf 84,94 EUR), adidas (-4,22 Prozent auf 153,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,55 Prozent auf 56,73 EUR), Deutsche Bank (-3,46 Prozent auf 32,39 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-3,31 Prozent auf 98,04 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 586 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 452,408 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,35
|-5,05%
|ASML NV
|1 127,40
|-3,48%
|Bayer
|44,44
|0,84%
|BMW AG
|85,36
|-3,79%
|Deutsche Bank AG
|32,41
|-3,53%
|Deutsche Börse AG
|209,80
|-0,80%
|Deutsche Telekom AG
|27,31
|0,63%
|Eni S.p.A.
|16,45
|-0,93%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,86
|-1,43%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|56,87
|-3,08%