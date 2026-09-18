Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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18.09.2026 17:58:51
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
Zum Handelsende verlor der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,46 Prozent auf 6 230,42 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 5,316 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,100 Prozent auf 6 329,24 Punkte an der Kurstafel, nach 6 322,90 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 329,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 223,12 Punkten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6 468,17 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Wert von 6 323,27 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 5 456,67 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,50 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), Eni (+ 0,50 Prozent auf 23,99 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 142,25 EUR), Rheinmetall (-0,43 Prozent auf 1 011,80 EUR) und Deutsche Börse (-0,64 Prozent auf 278,00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-5,58 Prozent auf 76,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,76 Prozent auf 44,00 EUR), BMW (-4,46 Prozent auf 60,40 EUR), Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR) und Deutsche Bank (-3,49 Prozent auf 33,05 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24 609 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 538,121 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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