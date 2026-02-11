Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Euro STOXX 50-Kursverlauf
|
11.02.2026 12:27:18
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein
Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 6 036,86 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,115 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 6 041,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 047,06 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 011,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 054,24 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,403 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 997,47 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 5 725,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 390,91 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 078,29 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,85 Prozent auf 157,90 EUR), Eni (+ 0,62 Prozent auf 18,08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 529,00 EUR), Siemens (+ 0,37 Prozent auf 259,05 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 30,31 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-2,50 Prozent auf 5,90 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 31,07 EUR), SAP SE (-1,44 Prozent auf 175,72 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 206,80 EUR) und Infineon (-1,29 Prozent auf 42,31 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 695 702 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 466,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)