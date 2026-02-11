Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags den Rückwärtsgang ein

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,17 Prozent auf 6 036,86 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,115 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 6 041,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 047,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 011,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 054,24 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,403 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 997,47 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 5 725,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 390,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 078,29 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 4,85 Prozent auf 157,90 EUR), Eni (+ 0,62 Prozent auf 18,08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 529,00 EUR), Siemens (+ 0,37 Prozent auf 259,05 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,36 Prozent auf 30,31 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-2,50 Prozent auf 5,90 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 31,07 EUR), SAP SE (-1,44 Prozent auf 175,72 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 206,80 EUR) und Infineon (-1,29 Prozent auf 42,31 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 695 702 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 466,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,92 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at