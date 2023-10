Verluste in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter

Der Euro STOXX 50 verliert am Freitag an Boden.

Um 12:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,96 Prozent tiefer bei 4 050,96 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 3,586 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,315 Prozent schwächer bei 4 077,44 Punkten, nach 4 090,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 033,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 077,44 Einheiten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der Euro STOXX 50 bereits um 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 275,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, bei 4 373,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der Euro STOXX 50 3 492,85 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,05 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 0,32 Prozent auf 15,46 EUR), Deutsche Börse (+ 0,22 Prozent auf 158,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,48 Prozent auf 37,67 EUR), BASF (-0,65 Prozent auf 41,16 EUR) und UniCredit (-0,69 Prozent auf 22,35 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,36 Prozent auf 124,28 EUR), Stellantis (-2,33 Prozent auf 17,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,39 Prozent auf 62,57 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 372,50 EUR) und Bayer (-1,38 Prozent auf 41,57 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 790 445 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 333,456 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at