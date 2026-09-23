Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 23.09.2026 15:58:58

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Am Mittwoch fällt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,31 Prozent auf 6 304,87 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,411 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent fester bei 6 334,44 Punkten in den Handel, nach 6 324,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 289,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 361,61 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,984 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 462,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 230,55 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 472,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,77 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,52 Prozent auf 186,92 EUR), Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 283,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,20 Prozent auf 507,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,19 Prozent auf 1 003,20 EUR) und Bayer (+ 0,54 Prozent auf 49,82 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Allianz (-3,53 Prozent auf 415,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,85 Prozent auf 42,23 EUR), Deutsche Bank (-2,60 Prozent auf 31,79 EUR), Infineon (-2,41 Prozent auf 58,68 EUR) und BMW (-2,38 Prozent auf 58,16 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 310 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 570,958 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 8,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
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Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

Allianz 419,10 1,90% Allianz
ASML NV 1 505,60 -1,13% ASML NV
Bayer 49,22 -0,59% Bayer
BMW AG 56,60 -2,28% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,28 -0,81% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 282,90 0,39% Deutsche Börse AG
Infineon AG 56,64 -2,73% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,46 -1,33% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 507,60 0,87% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,77 -0,64% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 001,20 -2,05% Rheinmetall AG
SAP SE 182,90 -1,04% SAP SE
TotalEnergies 80,45 0,21% TotalEnergies

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