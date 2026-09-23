Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
23.09.2026 15:58:58
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer
Am Mittwoch fällt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,31 Prozent auf 6 304,87 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,411 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent fester bei 6 334,44 Punkten in den Handel, nach 6 324,72 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 289,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 361,61 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,984 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 462,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 230,55 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 472,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,77 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,52 Prozent auf 186,92 EUR), Deutsche Börse (+ 1,39 Prozent auf 283,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,20 Prozent auf 507,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,19 Prozent auf 1 003,20 EUR) und Bayer (+ 0,54 Prozent auf 49,82 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Allianz (-3,53 Prozent auf 415,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,85 Prozent auf 42,23 EUR), Deutsche Bank (-2,60 Prozent auf 31,79 EUR), Infineon (-2,41 Prozent auf 58,68 EUR) und BMW (-2,38 Prozent auf 58,16 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 310 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 570,958 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die TotalEnergies-Aktie hat mit 8,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|419,10
|1,90%
|ASML NV
|1 505,60
|-1,13%
|Bayer
|49,22
|-0,59%
|BMW AG
|56,60
|-2,28%
|Deutsche Bank AG
|31,28
|-0,81%
|Deutsche Börse AG
|282,90
|0,39%
|Infineon AG
|56,64
|-2,73%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,46
|-1,33%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|507,60
|0,87%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,77
|-0,64%
|Rheinmetall AG
|1 001,20
|-2,05%
|SAP SE
|182,90
|-1,04%
|TotalEnergies
|80,45
|0,21%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 286,88
|-0,21%