UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
21.05.2026 17:58:35
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab
Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 5 974,38 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,896 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent leichter bei 5 966,87 Punkten in den Handel, nach 5 976,07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 924,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 008,17 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,05 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 5 930,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, mit 6 131,31 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 454,46 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,12 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,72 Prozent auf 23,97 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 51,89 EUR), adidas (+ 1,21 Prozent auf 150,00 EUR), Enel (+ 0,93 Prozent auf 9,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,77 Prozent auf 88,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Airbus SE (-4,29 Prozent auf 166,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,37 Prozent auf 474,30 EUR), Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 209,40 EUR), UniCredit (-1,90 Prozent auf 70,90 EUR) und SAP SE (-1,64 Prozent auf 150,90 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 624 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 481,387 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
21.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
21.05.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
21.05.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.at)
|
21.05.26