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WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 21.05.2026 17:58:35

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab

Das machte das Börsenbarometer in Europa am Donnerstag zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 5 974,38 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,896 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent leichter bei 5 966,87 Punkten in den Handel, nach 5 976,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 924,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 008,17 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,05 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 5 930,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, mit 6 131,31 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 454,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,12 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 1,72 Prozent auf 23,97 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 51,89 EUR), adidas (+ 1,21 Prozent auf 150,00 EUR), Enel (+ 0,93 Prozent auf 9,74 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,77 Prozent auf 88,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Airbus SE (-4,29 Prozent auf 166,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,37 Prozent auf 474,30 EUR), Rheinmetall (-1,96 Prozent auf 1 209,40 EUR), UniCredit (-1,90 Prozent auf 70,90 EUR) und SAP SE (-1,64 Prozent auf 150,90 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 624 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 481,387 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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