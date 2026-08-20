Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
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20.08.2026 15:58:23
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab
Um 15:42 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 6 428,22 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,509 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,045 Prozent stärker bei 6 447,37 Punkten, nach 6 444,46 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 451,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 406,66 Punkten.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,83 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 6 227,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 5 976,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 472,32 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,93 Prozent auf 24,50 EUR), Infineon (+ 0,91 Prozent auf 55,48 EUR), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 82,97 EUR), Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 279,30 EUR) und Allianz (+ 0,07 Prozent auf 438,30 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR), Bayer (-1,27 Prozent auf 48,39 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 183,92 EUR) und Airbus SE (-1,01 Prozent auf 205,90 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 324 470 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 594,237 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,19 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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