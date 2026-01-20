Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,91 Prozent tiefer bei 5 871,85 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,105 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,259 Prozent auf 5 910,48 Punkte an der Kurstafel, nach 5 925,82 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 910,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 836,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 5 760,35 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.10.2025, einen Stand von 5 680,93 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 5 164,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,367 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell BMW (+ 0,98 Prozent auf 86,52 EUR), Deutsche Börse (+ 0,76 Prozent auf 211,90 EUR), adidas (+ 0,76 Prozent auf 152,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,20 Prozent auf 98,40 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 57,38 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-4,10 Prozent auf 42,58 EUR), Deutsche Telekom (-2,79 Prozent auf 26,81 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,46 Prozent auf 5,75 EUR), Enel (-2,15 Prozent auf 8,92 EUR) und Allianz (-2,00 Prozent auf 371,70 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 098 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 452,408 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at