Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Nordea Bank Abp Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

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Index-Performance im Blick 08.10.2026 12:26:56

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag

Der Euro STOXX 50 verzeichnet heute Verluste.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent schwächer bei 6 109,28 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,374 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent tiefer bei 6 156,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 180,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 156,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 092,63 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,32 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 6 413,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 649,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,86 Prozent auf 24,59 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 933,90 EUR), Deutsche Börse (+ 0,48 Prozent auf 293,60 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-3,51 Prozent auf 58,81 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,08 Prozent auf 6,07 EUR), UniCredit (-2,83 Prozent auf 75,63 EUR), Siemens (-2,18 Prozent auf 265,30 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,72 Prozent auf 39,15 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 036 151 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 590,20 0,89% ASML NV
BASF 51,98 0,37% BASF
Deutsche Bank AG 29,88 -0,22% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 294,80 0,03% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 24,80 0,18% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,21 0,34% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,14 0,25% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,51 1,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,90 0,15% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 939,30 0,20% Rheinmetall AG
SAP SE 188,20 -0,26% SAP SE
Siemens AG 266,70 0,24% Siemens AG
TotalEnergies 76,18 -0,57% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 76,12 0,30% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 126,73 -0,87%

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