Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Index-Performance im Blick
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08.10.2026 12:26:56
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Donnerstagmittag
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 1,15 Prozent schwächer bei 6 109,28 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,374 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,391 Prozent tiefer bei 6 156,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 180,29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 156,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 092,63 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,32 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 6 413,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 649,73 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,43 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,86 Prozent auf 24,59 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR), Rheinmetall (+ 0,83 Prozent auf 933,90 EUR), Deutsche Börse (+ 0,48 Prozent auf 293,60 EUR) und BASF (+ 0,45 Prozent auf 51,41 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-3,51 Prozent auf 58,81 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,08 Prozent auf 6,07 EUR), UniCredit (-2,83 Prozent auf 75,63 EUR), Siemens (-2,18 Prozent auf 265,30 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,72 Prozent auf 39,15 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 036 151 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Im Euro STOXX 50 weist die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
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|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 590,20
|0,89%
|BASF
|51,98
|0,37%
|Deutsche Bank AG
|29,88
|-0,22%
|Deutsche Börse AG
|294,80
|0,03%
|Eni S.p.A.
|24,80
|0,18%
|Infineon AG
|58,21
|0,34%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,14
|0,25%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,51
|1,02%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,90
|0,15%
|Rheinmetall AG
|939,30
|0,20%
|SAP SE
|188,20
|-0,26%
|Siemens AG
|266,70
|0,24%
|TotalEnergies
|76,18
|-0,57%
|UniCredit S.p.A.
|76,12
|0,30%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 126,73
|-0,87%
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