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Euro STOXX 50-Kursverlauf 19.10.2026 15:58:48

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Der Euro STOXX 50 verliert am Montag an Boden.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,25 Prozent leichter bei 6 126,52 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,347 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,231 Prozent schwächer bei 6 189,90 Punkten in den Montagshandel, nach 6 204,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 117,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 189,90 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 6 236,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 230,87 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 607,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,72 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,14 Prozent auf 26,25 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 52,37 EUR), SAP SE (-0,11 Prozent auf 199,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 544,00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Airbus SE (-2,62 Prozent auf 193,70 EUR), Siemens (-2,46 Prozent auf 264,00 EUR), Deutsche Bank (-2,06 Prozent auf 28,73 EUR) und Siemens Energy (-1,88 Prozent auf 132,44 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2 464 116 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,339 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 489,60 1,99% ASML NV
Deutsche Bank AG 28,28 -2,58% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 306,90 -0,49% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,51 -1,43% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 26,14 0,42% Eni S.p.A.
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