Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Performance
|
19.10.2026 17:58:58
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge
Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 1,01 Prozent auf 6 141,59 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,347 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,231 Prozent auf 6 189,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 189,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 113,93 Zählern.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 236,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 6 230,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 607,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,98 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,14 Prozent auf 26,25 EUR), SAP SE (+ 0,31 Prozent auf 199,84 EUR), Infineon (+ 0,25 Prozent auf 52,52 EUR), BMW (-0,28 Prozent auf 56,90 EUR) und adidas (-0,38 Prozent auf 157,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Deutsche Bank (-2,76 Prozent auf 28,52 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 43,40 EUR), Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR) und Enel (-2,08 Prozent auf 9,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 022 106 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 569,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
16.10.26
|DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|157,15
|0,13%
|Airbus SE
|193,02
|-0,01%
|ASML NV
|1 460,60
|-0,92%
|Bayer
|43,26
|-0,12%
|BMW AG
|56,46
|0,07%
|Deutsche Bank AG
|28,21
|0,00%
|Deutsche Telekom AG
|25,50
|-0,08%
|Enel S.p.A.
|9,00
|0,01%
|Eni S.p.A.
|26,01
|-0,36%
|Infineon AG
|51,81
|-0,19%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,49
|-0,07%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,42
|-0,16%
|Rheinmetall AG
|1 058,20
|0,02%
|SAP SE
|200,90
|-0,17%
|TotalEnergies
|80,44
|0,29%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 144,81
|-0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.