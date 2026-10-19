Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 1,01 Prozent auf 6 141,59 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,347 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,231 Prozent auf 6 189,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 189,90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 113,93 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 236,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 6 230,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 607,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,98 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 577,20 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,14 Prozent auf 26,25 EUR), SAP SE (+ 0,31 Prozent auf 199,84 EUR), Infineon (+ 0,25 Prozent auf 52,52 EUR), BMW (-0,28 Prozent auf 56,90 EUR) und adidas (-0,38 Prozent auf 157,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1 059,80 EUR), Deutsche Bank (-2,76 Prozent auf 28,52 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 43,40 EUR), Airbus SE (-2,34 Prozent auf 194,26 EUR) und Enel (-2,08 Prozent auf 9,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 022 106 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 569,339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at