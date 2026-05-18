Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
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18.05.2026 09:29:13
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,05 Prozent schwächer bei 5 766,70 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,873 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,516 Prozent auf 5 797,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 827,76 Punkten am Vortag.
Bei 5 797,66 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 764,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 057,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 103,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 5 427,53 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,43 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,63 Prozent auf 1 138,20 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 145,62 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,70 EUR), Infineon (+ 0,74 Prozent auf 65,67 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 474,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-4,25 Prozent auf 5,49 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,82 Prozent auf 86,34 EUR), Airbus SE (-1,65 Prozent auf 164,88 EUR), UniCredit (-1,60 Prozent auf 70,21 EUR) und Eni (-1,52 Prozent auf 23,27 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 413 889 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 503,587 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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