Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50 im Fokus
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14.09.2026 09:28:34
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste
Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,53 Prozent tiefer bei 6 291,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,375 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,256 Prozent leichter bei 6 308,95 Punkten, nach 6 325,13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 308,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 283,38 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 539,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 187,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 5 390,71 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 183,42 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 49,23 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 012,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 281,20 EUR) und BMW (+ 1,59 Prozent auf 64,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-5,99 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens Energy (-4,24 Prozent auf 138,14 EUR), Siemens (-1,51 Prozent auf 260,65 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,89 Prozent auf 6,79 EUR) und Enel (-0,77 Prozent auf 8,92 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 353 815 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,802 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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