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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Index-Bewegung 15.10.2026 15:58:56

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert

Der Euro STOXX 50 notiert am Donnerstag im Minus.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent auf 6 140,80 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,294 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,318 Prozent auf 6 170,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6 190,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 170,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 119,49 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,576 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 15.09.2026, mit 6 236,50 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 6 265,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 605,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,96 Prozent. Bei 6 577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 3,16 Prozent auf 26,08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,51 Prozent auf 546,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 005,80 EUR), adidas (+ 1,75 Prozent auf 157,10 EUR) und SAP SE (+ 1,73 Prozent auf 200,35 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-7,97 Prozent auf 50,94 EUR), Siemens Energy (-4,41 Prozent auf 129,32 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR), UniCredit (-2,22 Prozent auf 75,00 EUR) und Deutsche Bank (-2,01 Prozent auf 28,99 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 806 041 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 581,827 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

2026 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 460,60 -1,16% ASML NV
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Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
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