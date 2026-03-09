Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer

Um 12:10 Uhr verliert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,93 Prozent auf 5 609,75 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,818 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,17 Prozent auf 5 652,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 719,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 652,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 543,42 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 059,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 718,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 5 468,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 4,11 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 1 624,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 243,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 527,40 EUR), Eni (+ 0,12 Prozent auf 20,66 EUR) und Allianz (-0,55 Prozent auf 345,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-4,34 Prozent auf 143,25 EUR), UniCredit (-3,97 Prozent auf 63,83 EUR), Infineon (-3,42 Prozent auf 38,07 EUR), adidas (-2,98 Prozent auf 138,45 EUR) und Siemens (-2,91 Prozent auf 218,25 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 920 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 442,074 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,63 Prozent, die höchste im Index.

