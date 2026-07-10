Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Euro STOXX 50-Kursentwicklung
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10.07.2026 12:27:19
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,14 Prozent schwächer bei 6 275,72 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,328 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,278 Prozent auf 6 266,83 Punkte an der Kurstafel, nach 6 284,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 259,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 285,99 Punkten.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2,03 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Wert von 6 009,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 926,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 438,27 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,27 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,17 Prozent auf 25,89 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,23 Prozent auf 6,26 EUR), Deutsche Bank (+ 1,16 Prozent auf 31,29 EUR), UniCredit (+ 0,99 Prozent auf 82,65 EUR) und BMW (+ 0,86 Prozent auf 58,78 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,07 Prozent auf 71,83 EUR), Rheinmetall (-1,78 Prozent auf 995,20 EUR), Bayer (-1,42 Prozent auf 49,98 EUR), Siemens Energy (-1,32 Prozent auf 154,18 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 70,90 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 852 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 589,304 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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