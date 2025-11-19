Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent auf 5 518,02 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,823 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,033 Prozent tiefer bei 5 532,91 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 534,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 535,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 518,02 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 3,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 5 607,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 483,28 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Stand von 4 751,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12,20 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,59 Prozent auf 108,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,74 Prozent auf 27,11 EUR), Rheinmetall (+ 0,55 Prozent auf 1 725,50 EUR), Bayer (+ 0,13 Prozent auf 27,41 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,00 Prozent auf 5,55 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-0,81 Prozent auf 152,65 EUR), Infineon (-0,67 Prozent auf 32,77 EUR), Siemens (-0,64 Prozent auf 216,75 EUR), Deutsche Bank (-0,54 Prozent auf 29,34 EUR) und SAP SE (-0,46 Prozent auf 204,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 379 555 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 339,694 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at