Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,40 Prozent auf 5 882,88 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,962 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,309 Prozent tiefer bei 5 887,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 906,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 887,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 867,44 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,79 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 5 574,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 948,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 5 098,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,556 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 5,71 Prozent auf 52,21 EUR), BASF (+ 0,49 Prozent auf 53,77 EUR), Deutsche Börse (+ 0,30 Prozent auf 266,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,26 Prozent auf 27,49 EUR) und Airbus SE (+ 0,19 Prozent auf 166,10 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil UniCredit (-2,17 Prozent auf 64,77 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 146,78 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 27,46 EUR), BMW (-1,07 Prozent auf 81,00 EUR) und Rheinmetall (-1,05 Prozent auf 1 407,80 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 098 302 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 476,762 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at