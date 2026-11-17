Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,89 Prozent leichter bei 6 292,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,502 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,397 Prozent auf 6 323,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 348,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 323,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 271,14 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 204,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 530,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 640,94 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,55 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,03 Prozent auf 591,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,16 Prozent auf 60,90 EUR), Siemens (-0,20 Prozent auf 272,00 EUR) und Airbus SE (-0,22 Prozent auf 203,75 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-4,39 Prozent auf 31,47 EUR), Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 748,80 EUR), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR), adidas (-1,78 Prozent auf 173,85 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,41 Prozent auf 39,86 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 965 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 515,998 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at