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|Euro STOXX 50 im Blick
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15.04.2026 15:59:04
Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,66 Prozent leichter bei 5 944,75 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,943 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent tiefer bei 5 981,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 984,51 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 941,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 981,85 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 5 716,61 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 041,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 970,43 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,61 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,20 Prozent auf 146,62 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 518,60 EUR), Bayer (+ 1,87 Prozent auf 41,37 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 256,90 EUR) und adidas (+ 0,76 Prozent auf 138,95 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BASF (-1,40 Prozent auf 52,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,11 Prozent auf 48,23 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,02 Prozent auf 54,27 EUR), Airbus SE (-1,01 Prozent auf 171,10 EUR) und Deutsche Bank (-0,98 Prozent auf 28,26 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 416 777 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 485,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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