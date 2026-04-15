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Euro STOXX 50 im Blick 15.04.2026 15:59:04

Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 erleidet am Mittwoch Verluste.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,66 Prozent leichter bei 5 944,75 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,943 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent tiefer bei 5 981,85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 984,51 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 941,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 981,85 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,834 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 5 716,61 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 041,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 970,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,61 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,20 Prozent auf 146,62 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 518,60 EUR), Bayer (+ 1,87 Prozent auf 41,37 EUR), Deutsche Börse (+ 1,18 Prozent auf 256,90 EUR) und adidas (+ 0,76 Prozent auf 138,95 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil BASF (-1,40 Prozent auf 52,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,11 Prozent auf 48,23 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,02 Prozent auf 54,27 EUR), Airbus SE (-1,01 Prozent auf 171,10 EUR) und Deutsche Bank (-0,98 Prozent auf 28,26 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 416 777 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 485,550 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 171,54 -0,42% Airbus SE
ASML NV 1 197,00 -4,65% ASML NV
BASF 53,20 1,03% BASF
Bayer 40,54 -0,76% Bayer
Deutsche Bank AG 27,92 -1,60% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 259,30 1,41% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 29,04 1,75% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 48,47 0,62% DHL Group (ex Deutsche Post)
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 53,60 -1,90% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 1 498,60 -1,23% Rheinmetall AG
SAP SE 150,42 2,37% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,32 -1,30% Volkswagen (VW) AG Vz.

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