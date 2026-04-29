UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Kursverlauf
|
29.04.2026 15:59:01
Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 4 988,08 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,080 Prozent auf 5 030,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 026,33 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 988,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 038,56 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 043,68 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.04.2025, einen Wert von 4 389,65 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,624 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 4,24 Prozent auf 173,08 EUR), UBS (+ 3,82 Prozent auf 34,55 CHF), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 176,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 27,23 EUR) und Rheinmetall (+ 1,04 Prozent auf 1 357,20 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-6,80 Prozent auf 18,90 GBP), AstraZeneca (-2,62 Prozent auf 135,36 GBP), SAP SE (-2,54 Prozent auf 145,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,43 Prozent auf 531,00 EUR) und Richemont (-2,41 Prozent auf 145,50 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 11 806 449 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)