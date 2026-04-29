UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Kursverlauf 29.04.2026 15:59:01

Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Verluste in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Mit dem STOXX 50 geht es derzeit abwärts.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 4 988,08 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,080 Prozent auf 5 030,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5 026,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 988,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 038,56 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 043,68 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.04.2025, einen Wert von 4 389,65 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,624 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 4,24 Prozent auf 173,08 EUR), UBS (+ 3,82 Prozent auf 34,55 CHF), Siemens Energy (+ 1,97 Prozent auf 176,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 27,23 EUR) und Rheinmetall (+ 1,04 Prozent auf 1 357,20 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen GSK (-6,80 Prozent auf 18,90 GBP), AstraZeneca (-2,62 Prozent auf 135,36 GBP), SAP SE (-2,54 Prozent auf 145,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,43 Prozent auf 531,00 EUR) und Richemont (-2,41 Prozent auf 145,50 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 11 806 449 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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