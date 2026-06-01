Stoxx Europe 50
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01.06.2026 12:26:56
Verluste in Europa: So steht der STOXX 50 mittags
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 5 180,85 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,013 Prozent schwächer bei 5 189,92 Punkten, nach 5 190,62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 5 192,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 174,68 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, lag der STOXX 50 bei 5 071,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 5 294,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 4 532,10 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,51 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 160,66 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,17 Prozent auf 31,55 GBP), Siemens (+ 1,02 Prozent auf 272,55 EUR), Rio Tinto (+ 0,85 Prozent auf 80,36 GBP) und Siemens Energy (+ 0,83 Prozent auf 164,60 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rheinmetall (-3,06 Prozent auf 1 253,80 EUR), Airbus SE (-1,69 Prozent auf 176,58 EUR), Novartis (-1,63 Prozent auf 115,90 CHF), Allianz (-1,42 Prozent auf 376,20 EUR) und Rolls-Royce (-1,36 Prozent auf 13,19 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 5 679 294 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 533,727 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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