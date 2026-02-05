Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus

Heute legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent tiefer bei 5 104,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,034 Prozent auf 5 116,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5 114,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 123,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 089,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,09 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 05.01.2026, mit 5 006,25 Punkten bewertet. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.11.2025, den Stand von 4 771,97 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 4 606,02 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,97 Prozent zu. Bei 5 188,91 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 6,75 Prozent auf 76,54 GBP), RELX (+ 3,57 Prozent auf 22,63 GBP), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 172,62 EUR), GSK (+ 1,20 Prozent auf 21,05 GBP) und Siemens (+ 1,18 Prozent auf 244,85 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 563,00 EUR), Enel (-1,29 Prozent auf 9,46 EUR), Rio Tinto (-1,23 Prozent auf 69,19 GBP), Roche (-1,05 Prozent auf 356,80 CHF) und Intesa Sanpaolo (-1,00 Prozent auf 6,06 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5 207 375 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 461,400 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at