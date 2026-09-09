Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Der STOXX 50 bewegt sich am Mittwoch nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,46 Prozent schwächer bei 5 394,26 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,226 Prozent auf 5 406,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 419,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 5 406,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 390,14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,574 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 5 527,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 156,13 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 4 563,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,82 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 185,60 EUR), BP (+ 1,69 Prozent auf 5,59 GBP), National Grid (+ 1,22 Prozent auf 11,61 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,95 Prozent auf 35,34 GBP) und Enel (+ 0,59 Prozent auf 9,00 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,53 Prozent auf 1 025,20 EUR), Airbus SE (-1,51 Prozent auf 197,72 EUR), Richemont (-1,36 Prozent auf 181,15 CHF), Allianz (-1,28 Prozent auf 439,70 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,08 Prozent auf 86,22 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 819 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 631,308 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at