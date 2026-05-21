ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Fokus 21.05.2026 09:29:02

Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten

Der STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent auf 5 147,97 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,167 Prozent auf 5 155,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 164,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 155,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 146,27 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 5 074,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 5 258,66 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 4 582,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,39 Prozent auf 81,66 CHF), National Grid (+ 0,16 Prozent auf 12,57 GBP), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 574,20 CHF), UBS (+ 0,08 Prozent auf 36,93 CHF) und Novartis (+ 0,07 Prozent auf 118,62 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Airbus SE (-2,12 Prozent auf 169,76 EUR), BAT (-0,94 Prozent auf 48,46 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,88 Prozent auf 32,24 GBP), HSBC (-0,74 Prozent auf 13,50 GBP) und GSK (-0,71 Prozent auf 18,85 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 880 090 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 481,387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
20.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
08.05.26 ABB Neutral UBS AG
08.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 89,18 0,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 168,50 -2,72% Airbus SE
ASML NV 1 334,20 0,45% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 56,24 0,14% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 88,44 -0,93% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,55 1,31% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,97 1,01% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 15,60 -0,57% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,60 -1,43% Intesa Sanpaolo S.p.A.
National Grid plc 14,78 1,83% National Grid plc
Novartis AG 129,68 -0,02% Novartis AG
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,48 0,20% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UBS 40,15 -0,91% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 626,40 0,38% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 141,74 -0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:33 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Zahlen: ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag seitwärts. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen