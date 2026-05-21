ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX-Handel im Fokus
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21.05.2026 09:29:02
Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten
Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent auf 5 147,97 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,167 Prozent auf 5 155,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 164,41 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 155,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 146,27 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,39 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 5 074,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 5 258,66 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 4 582,05 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,39 Prozent auf 81,66 CHF), National Grid (+ 0,16 Prozent auf 12,57 GBP), Zurich Insurance (+ 0,14 Prozent auf 574,20 CHF), UBS (+ 0,08 Prozent auf 36,93 CHF) und Novartis (+ 0,07 Prozent auf 118,62 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Airbus SE (-2,12 Prozent auf 169,76 EUR), BAT (-0,94 Prozent auf 48,46 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,88 Prozent auf 32,24 GBP), HSBC (-0,74 Prozent auf 13,50 GBP) und GSK (-0,71 Prozent auf 18,85 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 880 090 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 481,387 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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