Kursentwicklung im Fokus 03.03.2026 12:26:51

Verluste in Europa: STOXX 50-Börsianer bekommen kalte Füße

An der Börse in Europa geht am Mittag die Angst um.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 3,07 Prozent schwächer bei 5 042,38 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,534 Prozent auf 5 174,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5 201,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 174,14 Punkte, das Tagestief hingegen 5 016,03 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 133,43 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 4 807,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 809,98 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,72 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 0,31 Prozent auf 25,83 GBP), BP (+ 0,31 Prozent auf 4,89 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,69 Prozent auf 31,10 GBP), BAT (-1,21 Prozent auf 45,62 GBP) und AstraZeneca (-1,47 Prozent auf 150,28 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-6,71 Prozent auf 536,40 CHF), UniCredit (-5,92 Prozent auf 66,23 EUR), Intesa Sanpaolo (-5,39 Prozent auf 5,34 EUR), Enel (-5,35 Prozent auf 9,45 EUR) und Siemens (-5,16 Prozent auf 225,90 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 159 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 466,510 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,71 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

