Verluste in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags zurück

Das macht der STOXX 50 am Nachmittag.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 5 290,20 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,007 Prozent auf 5 295,55 Punkte an der Kurstafel, nach 5 295,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 315,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 285,49 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,818 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, den Wert von 5 071,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 798,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 775,44 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,72 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 7,39 Prozent auf 83,70 GBP), Rolls-Royce (+ 4,73 Prozent auf 13,72 GBP), RELX (+ 4,14 Prozent auf 25,15 GBP), SAP SE (+ 3,43 Prozent auf 172,50 EUR) und Richemont (+ 2,47 Prozent auf 163,65 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-2,90 Prozent auf 72,45 GBP), GSK (-2,30 Prozent auf 21,63 GBP), BP (-2,24 Prozent auf 4,60 GBP), Diageo (-1,93 Prozent auf 16,05 GBP) und Deutsche Telekom (-1,90 Prozent auf 33,02 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 18 302 266 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 489,695 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,16 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at