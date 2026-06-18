Verluste in Europa: STOXX 50 fällt zum Start zurück

Der STOXX 50 gibt am vierten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0,01 Prozent auf 5 356,32 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 355,56 Zählern und damit 0,029 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 357,10 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 360,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 350,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,770 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 068,47 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 18.03.2026, einen Stand von 4 970,58 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 4 471,74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,05 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 360,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1,78 Prozent auf 190,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 164,48 EUR), UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,62 CHF), Rheinmetall (+ 1,38 Prozent auf 1 186,40 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 86,50 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-2,90 Prozent auf 87,06 GBP), RELX (-1,55 Prozent auf 24,07 GBP), Rio Tinto (-1,53 Prozent auf 77,04 GBP), National Grid (-1,32 Prozent auf 12,00 GBP) und BP (-1,29 Prozent auf 4,98 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 1 457 568 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 613,277 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die TotalEnergies-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,14 Prozent.

Redaktion finanzen.at