Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,62 Prozent leichter bei 5 374,40 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,122 Prozent auf 5 401,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5 408,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 367,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 401,46 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,406 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 357,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 176,96 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 17.07.2025, einen Wert von 4 515,92 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,42 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 2,95 Prozent auf 46,69 GBP), RELX (+ 2,00 Prozent auf 25,52 GBP), SAP SE (+ 1,64 Prozent auf 139,90 EUR), National Grid (+ 1,44 Prozent auf 12,34 GBP) und Enel (+ 1,09 Prozent auf 10,10 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,49 Prozent auf 145,04 EUR), Siemens (-2,25 Prozent auf 264,60 EUR), UBS (-1,80 Prozent auf 42,58 CHF), Rio Tinto (-1,13 Prozent auf 66,65 GBP) und Rolls-Royce (-1,06 Prozent auf 13,64 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 005 482 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 597,167 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at