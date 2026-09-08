ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Performance im Fokus
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08.09.2026 15:58:32
Verluste in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,19 Prozent schwächer bei 5 422,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,182 Prozent schwächer bei 5 423,07 Punkten in den Handel, nach 5 432,97 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 435,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 389,25 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 527,31 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 5 180,87 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4 562,11 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,12 Prozent auf 1 052,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,82 Prozent auf 80,44 CHF), BP (+ 1,68 Prozent auf 5,56 GBP), Nestlé (+ 1,54 Prozent auf 79,97 CHF) und Rio Tinto (+ 1,52 Prozent auf 77,58 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novartis (-10,09 Prozent auf 112,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), GSK (-1,90 Prozent auf 18,03 GBP), Zurich Insurance (-1,21 Prozent auf 589,80 CHF) und SAP SE (-1,12 Prozent auf 180,76 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 310 835 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 631,640 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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