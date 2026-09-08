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STOXX 50-Performance im Fokus 08.09.2026 15:58:32

Verluste in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Verluste in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 gönnt sich am Nachmittag eine Verschnaufpause.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,19 Prozent schwächer bei 5 422,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,182 Prozent schwächer bei 5 423,07 Punkten in den Handel, nach 5 432,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 435,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 389,25 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 527,31 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, den Stand von 5 180,87 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4 562,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,12 Prozent auf 1 052,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,82 Prozent auf 80,44 CHF), BP (+ 1,68 Prozent auf 5,56 GBP), Nestlé (+ 1,54 Prozent auf 79,97 CHF) und Rio Tinto (+ 1,52 Prozent auf 77,58 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novartis (-10,09 Prozent auf 112,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), GSK (-1,90 Prozent auf 18,03 GBP), Zurich Insurance (-1,21 Prozent auf 589,80 CHF) und SAP SE (-1,12 Prozent auf 180,76 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 310 835 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 631,640 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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GSK PLC Registered Shs 20,82 -2,76% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 18,27 -1,01% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,66 -0,92% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 501,60 -2,34% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 85,45 2,41% Nestlé SA (Nestle)
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Rheinmetall AG 1 050,80 2,74% Rheinmetall AG
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