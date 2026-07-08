Verluste in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,54 Prozent leichter bei 5 338,14 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,066 Prozent schwächer bei 5 417,83 Punkten, nach 5 421,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 417,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 323,81 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 2,44 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 180,87 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 099,96 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 4 506,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. 5 489,89 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 3,53 Prozent auf 4,91 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,27 Prozent auf 30,80 GBP), National Grid (+ 0,00 Prozent auf 12,48 GBP), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 610,80 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 505,80 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-4,91 Prozent auf 64,90 GBP), Rheinmetall (-4,75 Prozent auf 1 058,80 EUR), SAP SE (-4,13 Prozent auf 137,96 EUR), Rolls-Royce (-3,34 Prozent auf 13,99 GBP) und Airbus SE (-3,25 Prozent auf 197,28 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 44 609 218 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 627,615 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at