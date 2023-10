Verluste in Europa: STOXX 50 liegt im Minus

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:11 Uhr via STOXX 0,61 Prozent tiefer bei 3 799,60 Punkten. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,009 Prozent leichter bei 3 822,74 Punkten, nach 3 823,09 Punkten am Vortag.

Bei 3 792,12 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 3 830,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 947,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 997,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, den Wert von 3 414,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 3,09 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,61 Prozent auf 29,72 CHF), Siemens (+ 0,11 Prozent auf 127,26 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 37,32 EUR), Roche (-0,36 Prozent auf 238,15 CHF) und Enel (-0,38 Prozent auf 5,62 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 60,96 EUR), Bayer (-1,30 Prozent auf 40,94 EUR), BASF (-1,22 Prozent auf 40,50 EUR), Richemont (-0,95 Prozent auf 103,95 CHF) und Novartis (-0,94 Prozent auf 84,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 197 605 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 406,125 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at