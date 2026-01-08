ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX-Handel im Blick
|
08.01.2026 12:27:03
Verluste in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 5 014,94 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5 011,06 Punkten, nach 5 022,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 005,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 028,82 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,932 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 813,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 791,49 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 4 387,71 Punkten auf.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1,16 Prozent auf 169,95 CHF), UBS (+ 1,12 Prozent auf 37,78 CHF), Rheinmetall (+ 1,07 Prozent auf 1 844,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 27,59 EUR) und Diageo (+ 0,82 Prozent auf 15,90 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-1,66 Prozent auf 30,90 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,37 Prozent auf 60,30 CHF), Enel (-1,19 Prozent auf 9,28 EUR), SAP SE (-0,82 Prozent auf 206,70 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,63 Prozent auf 88,34 GBP).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 624 483 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 411,245 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
STOXX 50-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Enel S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|64,78
|-1,55%
|ASML NV
|1 037,40
|-2,33%
|BNP Paribas S.A.
|81,94
|1,78%
|BP plc (British Petrol)
|4,82
|-2,16%
|Deutsche Telekom AG
|27,63
|0,07%
|Diageo plc
|18,25
|-3,95%
|Enel S.p.A.
|9,26
|0,90%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,92
|-0,90%
|London Stock Exchange (LSE)
|103,00
|-3,74%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,64
|-0,39%
|Rheinmetall AG
|1 849,50
|5,90%
|Richemont
|182,20
|-2,10%
|SAP SE
|206,80
|1,72%
|Siemens AG
|256,40
|3,05%
|UBS
|40,61
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 015,41
|-0,15%