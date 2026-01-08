ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX-Handel im Blick 08.01.2026 12:27:03

Verluste in Europa: STOXX 50 mit Abgaben

Verluste in Europa: STOXX 50 mit Abgaben

Der STOXX 50 zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 5 014,94 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,233 Prozent tiefer bei 5 011,06 Punkten, nach 5 022,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 005,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 028,82 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,932 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, stand der STOXX 50 bei 4 813,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 791,49 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 4 387,71 Punkten auf.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1,16 Prozent auf 169,95 CHF), UBS (+ 1,12 Prozent auf 37,78 CHF), Rheinmetall (+ 1,07 Prozent auf 1 844,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 27,59 EUR) und Diageo (+ 0,82 Prozent auf 15,90 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-1,66 Prozent auf 30,90 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,37 Prozent auf 60,30 CHF), Enel (-1,19 Prozent auf 9,28 EUR), SAP SE (-0,82 Prozent auf 206,70 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0,63 Prozent auf 88,34 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 624 483 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 411,245 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,21 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

mehr Analysen
11:10 Enel Buy UBS AG
07.01.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.12.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Enel Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Enel Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 64,78 -1,55% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 037,40 -2,33% ASML NV
BNP Paribas S.A. 81,94 1,78% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 4,82 -2,16% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 27,63 0,07% Deutsche Telekom AG
Diageo plc 18,25 -3,95% Diageo plc
Enel S.p.A. 9,26 0,90% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,92 -0,90% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,00 -3,74% London Stock Exchange (LSE)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 35,64 -0,39% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 849,50 5,90% Rheinmetall AG
Richemont 182,20 -2,10% Richemont
SAP SE 206,80 1,72% SAP SE
Siemens AG 256,40 3,05% Siemens AG
UBS 40,61 0,49% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 015,41 -0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen