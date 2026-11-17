Stoxx Europe 50
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|STOXX 50 im Blick
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17.11.2026 12:26:25
Verluste in Europa: STOXX 50 mittags in der Verlustzone
Am Dienstag verliert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,71 Prozent auf 5 470,82 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,339 Prozent auf 5 491,19 Punkte an der Kurstafel, nach 5 509,87 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 458,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 491,19 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 5 404,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 500,53 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 787,44 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,36 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 27,22 EUR), BP (+ 0,25 Prozent auf 5,72 GBP), Rolls-Royce (+ 0,13 Prozent auf 13,39 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,03 Prozent auf 591,80 EUR) und Zurich Insurance (-0,03 Prozent auf 658,40 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 748,80 EUR), Rio Tinto (-2,03 Prozent auf 60,25 GBP), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR), UBS (-1,46 Prozent auf 39,82 CHF) und National Grid (-1,36 Prozent auf 12,63 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 912 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 247,40
|-2,77%
|BP plc (British Petrol)
|6,79
|-0,24%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,20
|-0,75%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|584,60
|-0,71%
|National Grid plc
|15,07
|-1,54%
|Rheinmetall AG
|758,70
|-0,97%
|Rio Tinto plc
|72,22
|-0,93%
|Rolls-Royce Plc
|15,82
|-0,96%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Siemens AG
|270,10
|-0,18%
|UBS
|42,09
|-2,82%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|704,40
|-0,93%
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